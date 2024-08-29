لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر تتوقع تدفقات سياحية كبيرة فى الشتاء

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان عن توقعات بزيادة التدفقات السياحية إلى الأقصر، خلال الموسم الشتوى الجديد، وخصوصاً من الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين والهند واليابان، وتصل نسب الحجوزات بالموسم الجديد لحوالى 90% في مختلف أرجاء الأقصر.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن زيادة التدفقات السياحية فى الموسم الشتوى ستساهم بصورة كبيرة فى دفع عجلة الاقتصاد المحلى وترويج التراث المصرى على مستوى عالمى وتوفير عملة صعبة من الأفواج القادمة من حول العالم، موضحاً أنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار اليابانيين إلى 300 ألف زائر نظراً للحجوزات الموجودة حالياً قبل الموسم الجديد فى الشتاء.

واستطرد الخبير السياحى محمد عثمان تصريحاته مؤكداً أنه من المقرر أن تستضيف مصر خلال فترة الموسم السياحى الشتوى أكثر من 400 مؤتمر عالمى ومصرى ومحلى فى شتى المجالات، بجانب التجهيز لحدث موسيقى عالمى فى معبد الملكة حتشبسوت فى منتصف أكتوبر المقبل، وهو ما يؤكد وجود انطلاقة قوية للموسم السياحى فى الأقصر من قلب البر الغربى.

فيما أعلن محمد عثمان عن تشكيل لجنة من مجلس الأمناء لإدارة قرية المرمم الأثرى العالمى الراحل حسن فتحى، والتى وضعتها اليونسكو ضمن أعظم مكان للزيارة بالعالم، وكذلك تطوير وتجديد المتحف الرومانى بالأقصر، بهدف استغلاله خلال الفترات المسائية التى تفتقر إلى الفعاليات الثقافية المسائية بالمحافظة، حيث ستعقد اللجنة الثقافية مؤتمر صحفى عالمى فى لندن عاصمة إنجلترا، لعرض أهم الاكتشافات الأثرية المصرية وفتح سوق سياحية كبيرة هناك.