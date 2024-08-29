لأول مرة عصام صاصا يظهر ببدلة السجن فى محاكمته بقضية التزوير.. صور

كتب – سليم على – أحمد عبد الهادى

بدأت منذ قليل نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين، في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا.

ولأول مرة يظهر مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالبدلة الزرقاء ويظهر على وجهه ملامح الحزن وشعره قصير للغاية، وسط حضور هيئة الدفاع عنه.

تنظر الجلسة صدرت الحيثيات برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.

وكشفت تحقيقات النيابة، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة ، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

صاصا فى محاكمته



صاصا بدون شعر فى جلسة محاكمته صاصا بدون شعر فى جلسة محاكمته

عصام صاصا