فتح التقديم فى برامج الماجستير والدكتوراه المهنية لـ5 برامج بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس الجامعة، عن فتح باب التقديم فى برامج الماجستير والدكتوراه المهنية فى 5 برامج بجامعة الأقصر، وبالشراكة مع كلية تجارة جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور وليد محمد عبدالله مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر.

وأكد مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، بالشراكة مع كلية التجارة بجامعة أسيوط، عن فتح باب التقديم فى برامج الماجستير والدكتوراة المهنية " MBA" في برامج الماجستير فى (إدارة الأعمال - إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات - السياسات العامة - المحاسبة - التأمين وإدارة المخاطر)، وبرامج الدكتوراة "DBA" فى (إدارة الأعمال - السياسات العامة)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر حتى يوم الخميس 26 سبتمبر2024، وعلى أن تبدأ الدراسة فى منتصف اكتوبر2024.

وتشمل الأوراق المطلوبة لدراسة الماجستير والدكتوراة، أصل شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو أصل شهادة المعادلة للمعاهد والجامعات الخاصة الخاضعة للمجلس الأعلى للجامعات، وأصل شهادة الميلاد العلامة المائية الحديثة، وعدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي (للدارس) سارية الصلاحية، وعدد (6) صورة شخصية خلفيه بيضاء، وأصل شهادة التجنيد للذكور، وموافقة جهة العمل معتمدة و مختومة موجه الى مدير برامج الماجستير و الدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، وشهادة حسن سير و سلوك لخريجي أقل من خمس سنوات، واستمارة القيد(يتم استلام الاستمارة من شئون الدارسين بالجامعة)، وإقرار عدم الجمع بين دراستين (يتم استلام الاستمارة من شئون الدارسين بالجامعة)، وإقرار في حالة عدم العمل في اى جهة حكومية او خاصه (يتم استلام الاستمارة من شئون الدارسين بالجامعة)، وإقرار في حالة عدم اجتيازي المقابلة الشخصية يتم استرداد المصروفات الأدارية بعد خصم نسبة وزارة المالية (يتم استلام الاستمارة من شئون الدارسين بالجامعة) ، وإقرار في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب للبرنامج المتقدم اليه- لادارة البرامج الحق في تحويل المتقدم لبرنامج اخر و في حالة عدم الرغبة يتم سحب الملف مع خصم نسبة وزارة المالية . (يتم استلام الاستمارة من شئون الدارسين بالجامعة).

كما تشمل الأوراق المطلوبة ضرورة الحصول على دورة تدريبية باستخدام البرامج الأحصائية (SPSS)، وضرورة الحصول على دورة التحول الرقمى، وعند التقديم للدكتوراة يتم إضافة أصل شهادة الماجستير من إحدي الجامعات المصرية الحكومية، أو أصل المعادلة لشهادة الماجستير من الأكاديميات الخاضعة للمجلس الأعلى للجامعات.