غدا.. إنطلاق بطولة البحر المتوسط بمشاركة 28 فريق في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري وعضو مجلس أمناء الإيجفا ، غداً الجمعة، انطلاقة منافسات بطولة البحر المتوسط التاسعة لرياضة صيد الأسماك الساعة 6صباحاً، من مارينا بحري ومارينا ميامي، والعودة إلى نادي يخت اسكندرية لإجراء عملية الوزن الساعة 6 مساء.

وعُقد اليوم الاجتماع الفني ( captin meeting) للبطولة فى نادي يخت الإسكندرية، والتي ينظمها نادي سبورتنج بالتعاون مع يخت الإسكندرية، تحت إشراف الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بحضور المهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري وعضو مجلس أمناء الإيجفا ومسعد ابو الرجال، نائب رئيس الاتحاد وماجد بطرس، والمهندس هشام فريد والقبطان أدهم اليماني، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خالد البهتيمي ممثل منظمة الايجفا العالمية لرياضة صيد الأسماك، بمشاركة جميع الفرق، وبلغ عددها 28 فريق من بينها 5 فرق لبطولة السيدات والأشبال.

وأكد المهندس محمد قداح على ضرورة تطبيق كافة قواعد الصيد الأخلاقي، ومنها الصيد والاطلاق وتشمل اسماك الانش، والمسموح صيده سمكتين فقط من كل نوع مع ضرورة توثيق ذلك بتصوير فيديو لاحتساب نقاط السمك، واستخدام خيط 60 ليبرا ومنع استخدام السبح فى الصيد ، كما تم الاتفاق على إدخال سمكة البلاميطة كنوع مع إضافة 3 نقاط لكل سمكة.

ويقام حفل ختام البطولة وإعلان المراكز الأولى وتوزيع الميداليات والجوائز فى الساعة 8مساء، وتشمل جوائز البطولة المراكز الأولى الثلاث لبطولة الجر والجيجنج والكاستنج، بالإضافة للمراكز الثلاث الأولى لجائزة أفضل صائد، وبالنسبة لبطولة الصيد بنظام التسقيط للسيدات والأشبال فتشمل الثلاث مراكز الأولى للبطولة، وجائزة أكبر سمكة.

وتعد هذه البطولة من أهم البطولات التي تقام بالبحر المتوسط والتي يحرص محبي الصيد الرياضى على الاشتراك فيها، ولذلك يولي الاتحاد المصري لها اهتماما كبيرا، ويحرص على إقامتها فى إطار سياسة الاتحاد لنشر الصيد الرياضي، والتوسع فى قاعدة الممارسين من السيدات والأشبال.

جدير بالذكر أن آخر بطولة أقيمت منذ 4 سنوات.