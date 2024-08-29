عصام صاصا للمحكمة بقضية التزوير: "قولت لاخويا التوكيل فيه مشكلة ومتسلمهوش لحد"

كتب سليم على

قال عصام صاصا أمام هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمته فى اتهامه بتزوير محرر رسمى، إنه كان فى دبي وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد أسرته لإخباره أنهم حرروا توكيلا لأحد المحامين.

وأضاف صاصا: " قولتهم أما تعملوا التوكيل متسلمهوش لحد، عندما علمت أن التوكيل فيه مشكلة طلبت من شقيقي عدم إرسال التوكيل لأحد".

والجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.



وكشفت تحقيقات النيابة ، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.



وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهرى قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.



عصام صاصا خلال المحاكمة



عصام صاصا فى الجلسة



عصام صاصا فى المحكمة