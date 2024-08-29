رويترز: حقول الهلال النفطى الليبى أوقفت عمليات التصدير اليوم

وكالات

قالت رويترز، إن حقول الهلال النفطى الليبى أوقفت عمليات التصدير اليوم، وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط حالة من التباين بين المستثمرين بشأن فقدان محتمل للإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط والقلق بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول أن العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت 15 سنتا أو 0.19% لتسجل 78.80 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.36%، إلى 74.79 دولار.

وكانت قد تراجعت العقود أمس الأربعاء بأكثر من 1% بعد أن أظهرت البيانات انخفاضا قدره 846 ألف برميل في مخزونات النفط الأمريكية، ليصل الإجمالي إلى 425.2 مليون برميل، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وقال محللون اقتصاديون "إن المخاوف بشأن الاضطرابات في الإمدادات من ليبيا، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كانت إيجابية للسوق".. وأوضحت محللة السوق البارزة في شركة فيليب نوفا بريانكا ساكدفا أن القضايا المتعلقة بإمدادات ليبيا، وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية، ستبقي أسواق النفط في حالة ترقب، ومن المحتمل أن تحد من انخفاض الأسعار.

وكانت بعض حقول النفط في ليبيا قد توقفت عن الإنتاج بسبب النزاع على السيطرة على البنك المركزي، مع تقدير أحد الشركات الاستشارية لاضطرابات في الإنتاج تتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع، وكان إنتاج ليبيا في يوليو الماضي حوالي 1.18 مليون برميل يوميا، وقد يؤثر طول فترة انقطاع الإمدادات على خطط إنتاج أوبك+ في أكتوبر المقبل، ما قد يؤدي إلى تأثير إيجابي على أسواق النفط إذا لم تهدأ الإمدادات كما هو متوقع.