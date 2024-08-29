رئيس الوزراء: لا نتدخل فى سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن صندوق النقد الدولى أشاد بالاقتصاد المصرى مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت فى سياستها النقدية، متابعاً: "لا نتدخل فى سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب.. والحكومة تضع السيناريوهات الأسوأ وآليات التعامل معها".

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن هناك تقارير أكدت أن هناك تأثير للصراعات فى المنطقة على السياحة، مؤكدا أن التقارير أشارت إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة سياحياً، مشيرا إلى أن مصر تستهدف 30 مليون سائح، وهناك عدد من الحوافز السياحية لتشجيع المطورين السياحين لانشاء عدد غرف سياحية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، حول المتحف المصرى الكبير، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

وتابع : مصر موقفها ثابت بإدانة أي اعتداءات على أشقائنا سواء فى لبنان أو فلسطين، لافتا إلى أن فتح جبهات أخرى للصراعات ليس فى صالح المنطقة على الاطلاق.