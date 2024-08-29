رئيس الوزراء العراقى: ملتزمون بخطط أوبك فيما يخص الإنتاج

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ملتزمة بخطط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" فيما يخص الإنتاج، أو ما يتم تحديده في إطار اتفاق "أوبك بلس".



وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني اليوم الخميس في بغداد مع هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"؛ لبحث المواضيع الخاصة بسوق النفط.



واستعرض الجانبان أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، بما يحافظ على ديمومة واستقرار أسعار النفط ولا يضر المصدرين والمستهلكين.