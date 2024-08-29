اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء العراقى: ملتزمون بخطط أوبك فيما يخص الإنتاج

الخميس، 29 أغسطس 2024 10:00 م
رئيس الوزراء العراقى: ملتزمون بخطط أوبك فيما يخص الإنتاج رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ملتزمة بخطط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" فيما يخص الإنتاج، أو ما يتم تحديده في إطار اتفاق "أوبك بلس".


وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني اليوم الخميس في بغداد مع هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"؛ لبحث المواضيع الخاصة بسوق النفط.


واستعرض الجانبان أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، بما يحافظ على ديمومة واستقرار أسعار النفط ولا يضر المصدرين والمستهلكين.







العراق

محمد شياع السوداني

أوبك

أوبك بلس

النفط




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