توفير أجهزة طبية وتشغيل 15 حضانة لمستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ

شهد مستشفى العبور للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ توفير أجهزة طبية لتفعيل وتشغيل حضان المستشفى بقوة 15 حضانة، وأجهزة تنفس صناعى للمبتسرين، كما تم تجهيز غرفتى عمليات تخدم جراحات الأطفال والنساء.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحىى، بدعم والتطوير الدائم لمنظومة التأمين الصحى بكفر الشيخ.

ويعد مستشفى العبور للتأمين الصحي من أهم المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، والذى يستقبل آلاف الحالات بشكل يومي، ويجرى به العديد من العمليات الجراحية منها الدقيقة، إضافة لعيادات تعمل على فترتين يومياً، منهم الفترة المسائية من 5 لـ 8 مساء ما عدا يوم الجمعة، ولكن المستشفى يستقبل كافة الحالات طوال 24 ساعة بكل أيام الأسبوع.

ويقع مستشفى العبور بكفر الشيخ بشارع الجيش، ويتكون من 9 طوابق، يضم كافة الأقسام والتحخصصات، ويضم المستشفى 17 رعاية متوسطة، منها 4 رعايات متوسطة للأورام، و2 أورام الدم، و2 للحروق، و4 عناية طوارئ، و5 جهاز هضمي، ويضم المستشفى 425 سريراً، منها 297 سريرا بالاقسام، و128 سريرا لليوم الواحد، ويضم المستشفى 33 قسم عناية.