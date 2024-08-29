"تعليم الإسكندرية" يشدد على جاهزية المدراس استعدادا للعام الجديد

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًـا موسعًـا مع مديري مدارس إدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد خالد كمال عثمان الثانوية للبنين، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام شرق وناجية فؤاد وكيل الإدارة ومديري المراحل التعليمية؛ وذلك للتأكيد على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد 2024 / 2025 وانضباط العملية التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية آمنة وملائمة.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025.

وشدد "أبوزيد" على ضرورة جاهزية قوائم الفصول والجداول المدرسية مطلع شهر سبتمبر المقبل وفق منظومة خفض كثافات الفصول من خلال استثمار كافة الفراغات المتاحة بالمنشآت التعليمية، وتوزيع خريطة التدريس وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ومناقشة آليات تنفيذ مجموعات التقوية فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدارس بآليات دقيقة، والتأكيد على استثمار البنية التكنولوجية بالمدارس.