تعرف على حياة السلاحف فى البحر الأحمر وأنواعها ومناطق تعشيشها.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعتبر السلاحف البحرية بالبحر الأحمر من أهم الكائنات البحرية التى لها دور كبير فى النشاط السياحى، ومن مدخلات الدخل القومى ويغوص فى أعماق البحر الأحمر الكثير من السياح لمشاهدتها والتقاط صور معها، اعرف بالتفاصيل عن حياتها فى المعلومات الآتية..

- يضم البحر الأحمر أكثر من نوع من السلاحف أهمها صقرية المنقار والخضراء الأكثر تواجدا وظهورا

- تعتبر الجزر البحرية أهم مناطق تعشيشها وخاصة جزيرة الحفتون بالغردقة والزبرجد والروكى بمرسى علم

- تتميز تلك السلاحف بقدرتها على الهجرة لمسافات بعيدة بين مواطن التغذية والتعشيش حيث تصل إلى مئات أو آلاف الكيلومترات.

- تضع السلحفاة الواحدة من 90 إلى 120 بيضة خلال عملية التعشيش.

- محميات البحر الأحمر وضعت برنامج لرصدها وترقيمها لرعايتها ولمتابعة عملية تعشيشها ورصدها بشكل دورى.

- تضع خلال موسم تعشيشها البيض ما بين 3 إلى 5 مرات.

- السلحفاة الخضراء تصل لسن البلوغ عند عمر 25 سنة وييلغ وعمرها أكثر من 100 سنة.



إحدى السلاحف بالخلجان البحرية



السلاحف البحرية بالبحر الأحمر،



تتغذى عل. الحشائيش