تحرير 392 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال أسبوع

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الأسبوع الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 392 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجاري من تحرير 392 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، حيث تم ضبط سيارة ربع نقل محملة ب 45 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وضبط 700 كجم من الدقيق البلدي قبل بيعه بالسوق السوداء، و200 كجم عدس مجهول المصدر، و6768 قطعة حلاوة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 500 سلعة غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، و200 علبة سجائر بدون فواتير، و90 كجم من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 700 كجم من البويات والدهانات منتهية الصلاحية.

وأضاف، أنه في مجال المخابز تم تحرير 296 محضراً ومخالفة متنوعة، منها 27 محضر نقص وزن، و55 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و9 محاضر تصرف وتجميع، و3 محاضر عدم وجود سجلات، إضافة إلى 202 مخالفة أخرى متنوعة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 83 محضراً متنوعاً، منها 68 محضر عدم إعلان عن أسعار، و7 محاضر بيع أزيد من السعر، و4 محاضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضرين بدون ترخيص، ومحضر لسلع مجهولة المصدر، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار، وتصرف وتجميع.

وفيما يتعلق بالتجار التموينيين، تم تحرير محضر واحد تصرف وتجميع، وفي مجال اللحوم تم تحرير 9 محاضر، منها محضرين ذبح خارج المجزر، ومحضر لحوم فاسدة، إضافة إلى 6 محاضر متنوعة، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية الطازجة.