اليوم السابع
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بعثة الاتحاد الأوروبى: حرائق عدة بناقلة النفط سونيون بالبحر الأحمر ولا يوجد تسرب

الخميس، 29 أغسطس 2024 05:35 م
بعثة الاتحاد الأوروبى: حرائق عدة بناقلة النفط سونيون بالبحر الأحمر ولا يوجد تسرب سفينة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر قالت إن هناك حرائق عدة على متن ناقلة النفط سونيون ولكن لا يوجد تسرب نفطي حتى الآن. 

وكانت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أعلنت، أنها سمحت بقطر سفينة نفطية تحترق منذ أيام إثر هجوم سابق للجماعة جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة (سونيون)".

‏وأضاف: "نؤكد أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".







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اليوم السابع بلس




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