اليوم السابع
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اليوم غلق كلى لشارع الروضة بمصر القديمة بسبب أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

الخميس، 29 أغسطس 2024 04:00 ص
اليوم غلق كلى لشارع الروضة بمصر القديمة بسبب أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق غلق شارع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة، أنه بداية من اليوم الخميس، سيتم غلق شارع الروضة بحى مصر القديمة غلق كلى للبدء فى أعمال المترو، ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.
 
وعلى القادم من الجيزة (كوبري عباس) ومتجه إلى الملك الصالح يسلك شارع عبد العزيز آل سعود مرورا بشارع الملك المظفر أو شارع المماليك البحرية، ثم شارع الملك الصالح، واستكمال الطريق القادم من الملك الصالح ومتجه إلى الجيزة "كوبري عباس" يسلك شارع متحف المنيل، ثم شارع حنفي الطرزى أو شارع محمد صدقى ثم شارع عبد العزيز آل سعود واستكمال الطريق.
وأكدت المحافظة، أن جميع الشوارع المذكورة ستكون اتجاه واحد في اتجاه التحويلة، وممنوع السير العكسي وممنوع الانتظار فيها لحين الانتهاء من الأعمال.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة.

 







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