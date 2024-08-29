الملك عبد الله الثانى: الأردن لن يقبل بأى أفعال تمس استقراره

وكالات

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال اتصال هاتفى تلقاه من المستشار الألمانى أولاف شولتس، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع فى المنطقة.

كما حذر الملك الأردنى من الأعمال العدائية التى يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وشدد علي ضرورة التوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة، مشيرا إلى أهمية دور ألمانيا والاتحاد الأوروبى فى خفض التصعيد.

وأعاد كذلك التأكيد على أن الأردن لا يسمح بأن يكون ساحة حرب، ولن يقبل بأى أفعال تمس استقراره.

ونوه الملك إلى أهمية إيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.