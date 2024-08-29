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القانون يلزم أصحاب المحال بتركيب كاميرات داخلية وخارجية

الخميس، 29 أغسطس 2024 06:30 ص
القانون يلزم أصحاب المحال بتركيب كاميرات داخلية وخارجية تراخيص المحال - أرشفيية
كتبت: سمر سلامة

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ألزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حيث نصت المادة (23) من القانون، على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

 







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