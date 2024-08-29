السجن سنة لـ عصام صاصا وشقيقه بتهمة تزوير توكيل شهر عقارى

كتب - سليم على - فاطمة محفوظ - تصوير ماهر إسكندر وخالد كامل

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.



اقارب عصام صاصا



بدء محاكمه عصام صاصا وشقيقة في قضية التزوير (1)



بدء محاكمه عصام صاصا وشقيقة في قضية التزوير (2)



محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا وشقيقه (1)



محاكمة عصام صاصا وشقيقه (1)



الحكم على عصام صاصا بتهمة التزوير



المحكمة



بداية محاكمة عصام صاصا



جلسة النطق بالحكم على عصام صاصا



محاكمة عصام صاصا