اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 02:59 م
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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل على توفير مستلزمات إنتاج القطاعات الأولوية

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:40 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل على توفير مستلزمات إنتاج القطاعات الأولوية الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث اطلع الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.


ووجه الرئيس السيسى، فى هذا الصدد، بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.







السيسي

الرئيس السيسي

محافظ البنك المركزي

القطاع المصرفي

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