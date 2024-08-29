اليوم السابع
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الحكومة: إطلاق موقع إلكترونى لموظفى الدولة للاستعلام عن الأحقية فى الترقية

الخميس، 29 أغسطس 2024 01:44 م
الحكومة: إطلاق موقع إلكترونى لموظفى الدولة للاستعلام عن الأحقية فى الترقية رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بـ ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقاً إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2024 حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.







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ترقيات

ترقيات الموظفين

ترقية

الترقيات

ترقيات موظفين الجهاز الاداري للدولة

موظفين الجهاز الاداري للدولة

الجهاز الاداري للدولة

موظفين الجهاز الاداري

قرار ترقيات

قرار ترقيات موظفين الدولة

علاوة الترقية

ترقية موظفى الجهاز الإدارى

نسية علاوة الموظفين

5 علاوة لموظفى الجهاز الإدارى

علاوة موظفى الجهاز الإدارى

علاوة الموظفين بعد الترقية




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