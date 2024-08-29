اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2024 09:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الحركة القضائية.. 108 بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة

الخميس، 29 أغسطس 2024 08:34 م
الحركة القضائية.. 108 بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة مجلس الدوله، ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت الحركة القضائية بمجلس الدولة، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله، إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإدارى، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضى الدولة.


وقد روُعى فى إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشارى المجلس، والتوطين فى الحالات التى تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع فى الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.

 

وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائى الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التى بذلوها طيلة الفترة السابقة فى سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.







مجلس الدولة

الإدارية العليا

القضاء الإداري

محكمة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة