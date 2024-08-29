الثروة السمكية: إلقاء 600 ألف وحدة زريعة سمكية ببحيرة مريوط

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد العدوي مدير إدارة بحيرة مريوط، أن عملية إنزال وحدات الزريعة السمكية من البلطي ومبروك الحشائش ببحيرة مريوط، تمت على دفعتين خلال هذا الأسبوع، مشيرا الى أنه تم إلقاء 600 ألف وحدة زريعة سمكية كدفعة ثانية من البلطى ومبروك الحشائش اليوم الخميس لزيادة المخزون السمكي في البحيرة، وتحسين جودة المياه، ودعم الاقتصاد المحلي المرتبط بالصيد، وتنفيذاً لخطة تنمية المسطحات المائية الخاصة بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

من جانبه، أشاد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعملية إلقاء الزريعة السمكية في بحيرة مريوط، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثروة السمكية وزيادة الإنتاج المحلي، وأشار سيادته ، إلى أن هذه العملية تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البحيرات المصرية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاقتصادية، وأضاف أن هذا الجهد يعكس التزام الجهاز بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الظروف البيئية للبحيرات، وزيادة الإنتاج السمكي بطرق صديقة للبيئة.

أضاف فرحات أن الدولة المصرية وجّهت جهودها نحو تنمية المصايد الطبيعية ، ومن أجل ذلك شجعت التوسع في إنشاء المشروعات التي تستهدف توفير الزريعة السمكية ، والتي تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من البحيرات، ودعم الإقتصاد القومي ، وتعزز استدامة الأمن الغذائي في مصر ، نظرًا لما تمثله الأسماك كأحد أهم مصادر البروتين الحيواني ، وبالتالي تنعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج ، وتلبي احتياجات المواطنين ، وتقلل من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد على أن هذه الجهود ستستمر في المستقبل مع المزيد من المبادرات التي تهدف إلى حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا ببحيرة مريوط، ويسعى إلى تنفيذ المزيد من المشاريع التي تساهم في تطويرها وحمايته.

