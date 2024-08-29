"التعليم": سيتم الإعلان رسميا حال إضافة مادتي العربي والتاريخ ضمن مواد المجموع

كتب محمد شعلان

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن كل عام في هذا التوقيت قبل بداية العام الدراسي يتم الإعلان عن شرائح نسبة الزيادة الخاصة بالمصروفات بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، وكان في توجيه بأن تكون نفس النسبة التي تم وضعها العام الماضي تكون نفس نسبة العام الحالي، ولا توجد أي نسب زيادة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه في حال عدم التزام أي مدرسة بأي من هذه النسب سيكون على ولي الأمر التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة وسيتم تشكيل لجنة للتأكد من الأمر، وفي حالة مخالفة المدرسة توضع تحت الإشراف الإداري وتجبر على الالتزام بالمصروفات.

وحول وجود دراسة داخل وزارة التربية والتعليم حول إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدوليةـ، قال: "الوزارة فعلا بتدرس ده الفترة الحالية، وسيتم الإعلان رسميا عن كل التفاصيل في حينه".



وعن تعامل الوزارة مع إعلانات الدروس الخصوصية، قال: "الوزارة عاوزة تقدم منظومة تعليمية تفيد الطالب وتجعله يحصل على المعلومات بشكل أفضل داخل المدرسة ولو الطالب لقى ده داخل الفصل مش هيلجأ للدروس الخصوصية".

