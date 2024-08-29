التضامن: توزيع ملابس بالمجان على 385 أسرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (385) اسرة من غير القادرين بقرى العطار والقصاصين والمزايدة وسنجلف بمركز الباجور فى محافظة المنوفية .

حضر المعرض كلا الدكتورة هبة الجلالى، وكيلة مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية، وسمر أمين، نائب مدير المكتب الفنى لوزارة التضامن، وسحر صلاح، مديرة ادارة شئون الباجور، والعقيد عصام حندولة، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية.

وأكدت الدكتورة هبه الجلالى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه بناء على تعليمات محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تم تنظيم المعرض بهدف إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدده على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان: أكثر ما يُسعدنا هو فرحة الحالات المستفيدة من أي مُبادرة، حيث شاهدنا فرحة أهالي قرى مركز الباجور، عند استلامهم الملابس الجديدة لهم ولذويهم.

مؤكدًا أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

مشيرًا إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.