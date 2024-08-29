الانتخابات الأمريكية.. حملة هاريس تستعين بمحامية مصرية الأصل للتواصل مع الناخبين العرب

وكالات

استعانت حملة كامالا هاريس ، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ، بمحامية أمريكية مصرية الأصل كانت مسؤولة سابقاً في وزارة الأمن الداخلي، من أجل المساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب الذين يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، ستتولى بريندا عبد العال مهمة حشد دعم جالية محبطة، بسبب الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وكان أحدث منصب شغلته المحامية المصرية الأصل بريندا عبد العال هو مستشارة وزير الأمن الداخلي.

وانضمت إلى الوزارة في يناير 2021، بعد وقت قصير من مغادرة ترمب لمنصبه، لتشغل منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية بالوزارة.

وكانت كامالا هاريس قد عينت بالفعل المحامية الأمريكية، أفغانية الأصل، نصرينا باركزي للتواصل مع الأمريكيين المسلمين.

وفقا لموقع اكسيوس، استراتيجية هاريس تتلخص فى 3 أهداف وهم التفوق على دونالد ترامب فى العمل على الأرض والبقاء فى صدارة عناوين الاخبار والحملات الانتخابية القوبة التى يمكن أن تزيد فرصها فى الفوز من خلال المزيد من الاحتكاك مع الناخبين، وبالفعل بدات نائبة بايدن باتخاذ تلك الخطوات حيث يمتلئ جدول اعمالها هذا الأسبوع بدءًا بجولة بالحافلة فى جنوب جورجيا، كما ستجلس لأول مقابلة لها كمرشحة رئاسية وتكثف الاستعدادات للمناظرة الأولى لها امام ترامب فى العاشر من سبتمبر.