اليوم السابع
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استعراض جوى لفريق صينى فوق أهرامات الجيزة قبل معرض العلمين

الخميس، 29 أغسطس 2024 01:18 م
استعراض جوى لفريق صينى فوق أهرامات الجيزة قبل معرض العلمين مقاتلات صينية تحلق فوق الأهرامات
كتبت ريهام عبد الله

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شاركت مقاتلات من فريق بايي الصينى في استعراضات جوية، فوق منطقة أهرامات الجيزة حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

ونشرت الوكالة الصينية، مجموعة من الصور لمقاتلات تحلق في سماء منطقة الأهرامات في الجيزة، مشيرة إلى مشاركة طائرة نقل كبيرة من طراز واي-20، طورتها الصين محليا، ومقاتلات من فريق بايي الصيني في الاستعراضات الجوية.

هذا وقد وصل الفريق إلى مصر للمشاركه فى فاعليات المعرض الدولى للطيران والفضاء بالعلمين ضمن العديد من الفرق الجوية العالمية.

الاستعراض الجوى فوق منطقة الأهرامات
الاستعراض الجوى فوق منطقة الأهرامات
 
المقاتلات الصينية تحلق فوق الأهرامات
المقاتلات الصينية تحلق فوق الأهرامات
 
المقاتلات الصينية ترسم لوحة فوق ا
المقاتلات الصينية ترسم لوحة فوق الأهرامات
 
المقاتلات الصينية تنفذ عرضا فى سماء الجيزة
المقاتلات الصينية تنفذ عرضا فى سماء الجيزة
 
المقاتلات الصينية فوق الأهرامات
المقاتلات الصينية فوق الأهرامات
 
المقاتلات الصينية فى سماء الجيزة
المقاتلات الصينية فى سماء الجيزة
 
المقاتلات الصينية وأهرامات الجيزة
المقاتلات الصينية وأهرامات الجيزة
 
طائرة صينية فوق أبو الهول
طائرة صينية فوق أبو الهول
 
لقطة من الاستعراض الجوى
لقطة من الاستعراض الجوى






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