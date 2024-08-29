استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

وكالات الأنباء

استشهد 9 فلسطينيين أغلبيتهم أطفال ونساء وأصيب آخرون اليوم الخميس، فى أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذى يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ328 على التوالى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 8 فلسطينيين، بينهم طفلة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى سكنيا في محيط فندق الأمل غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ.

وأضافت أن زوارق الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شاطئ القرارة شمال غرب خان يونس، وشاطئ حي تل الهوا غرب مدينة غزة، ويتواصل القصف المدفعي للمناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط القطاع، وشمال غرب مدينة رفح جنوبا.

وفي سياق متصل.. استشهدت فجر اليوم، طفلتان وسيدة، في قصف لقوات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت جثمان سيدة عقب قصف الاحتلال منزلا في دير البلح.. وتواصل قوات الاحتلال قصفها على النصيرات ودير البلح، وعلى مدينة غزة، ولا يزال عدد من الشهداء تحت الأنقاض لعدم تمكن الطواقم من انتشالهم.