إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا منذ بدء عدوانها الواسع على الضفة الغربية

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل، من بينهم أطفال، منذ بدء عدوانها الواسع على الضفة الغربية فجر الأربعاء.

وأوضحت الهيئة والنادي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الأربعاء - أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدات ومخيمات محافظات طولكرم، وجنين، وطوباس، ورام الله، والبيرة، طالت العشرات من المواطنين، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق المواطنين، حيث تركت عمليات التعذيب والتنكيل آثارا واضحة على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي.

م س ب - ك ف