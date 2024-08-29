أنشطة رعوية لأقباط المهجر بالكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

نظمت إيبارشية شمالي ألمانيا، مؤتمرًا للأطفال شهده نيافة الأنبا دميان أسقف الإيبارشية ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وأطفال من عدد من كنائس الإيبارشية.

وأقيم المؤتمر في كنيسة السيدة العذراء بفيلهلمسهافن التابعة لولاية ساكسونيا السفلى في شمال غرب ألمانيا. وحمل عنوان: "مُعنّى القُدَّاسُ".

وشارك دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر بمنتجاته في سوق الأديرة الأوروبية الذي يقام في دير دالهايم بألمانيا.

واستقبل رئيس معرض دير دالهايم، الأنبا دميان والوفد المرافق له حيث تم تسليم المكان المخصص لعرض منتجات الدير القبطي، ضمن منتجات عدد من الأديرة الأوروبية الأخرى.

ويعد معرض دير دالهايم منّ أكبر المعارض الديرية في أوروبا، فهو متعة سماوية لجميع أفراد الأسرة. حيث يعرض فيه منتجات ما يقرب من 40 ديرًا والتي يتم تصنيعها في مطابخهم وأقبيتهم وورش عملهم، والتي تتماشي مع تقاليد الأديرة.

ويفتح دير دالهايم أبوابه لكل الأديرة من مختلف الطوائف المسيحية والدول الأوروبية لعرض منتجاتهم.