أكثر من مليون خدمة صحية بالإسكندرية خلال 27 يوماً الأولى من حملة "100 يوم صحة"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه قد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال27 يوماً الماضية بالمحافظة،مليوناً و187 الفاً و 826 ، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية)

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة و السكان و في إطار متابعة الحملة القومية 100يوم صحة التي بدأت في الأول من شهر أغسطس و تستمر لمدة 100يوم متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

و أشارت وكيل الوزارة الى أن الحملة تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية) والمبادرات الصحة العامة والخدمات العلاجية و القوافل الطبية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 102 الفاً 234 مواطن و استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 31 الف 621 مواطن.

و قد بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 22 الفاً و17 و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 92 الفاً 893 سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 51 الفاً 366 مواطن بالإضافة إلى 49 الفاً و10 من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.



كما تم استفادة 124 الفاً 275 مريضاً من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفيات , بالإضافة لتقديم خدمات التطعيم لعدد 53 الفاً 155 طفل والمرور على عدد 824 منشأة غذائية و سحب 1013 عينة من الأغذية و المشروبات .



