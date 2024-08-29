اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 12:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أكثر من مليون خدمة صحية بالإسكندرية خلال 27 يوماً الأولى من حملة "100 يوم صحة"

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:19 ص
أكثر من مليون خدمة صحية بالإسكندرية خلال 27 يوماً الأولى من حملة "100 يوم صحة" جانب من الفعاليات
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه قد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال27 يوماً الماضية بالمحافظة،مليوناً و187 الفاً و 826 ، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية)

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة و السكان و في إطار متابعة الحملة القومية  100يوم صحة التي بدأت في الأول من شهر أغسطس و تستمر لمدة 100يوم متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

و أشارت وكيل الوزارة الى أن الحملة  تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية) والمبادرات الصحة العامة والخدمات العلاجية و القوافل الطبية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 102 الفاً 234 مواطن و استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 31 الف 621 مواطن.

و قد بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 22 الفاً و17 و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 92 الفاً 893  سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 51 الفاً 366 مواطن بالإضافة إلى 49 الفاً و10 من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.
 
  كما تم استفادة 124 الفاً 275 مريضاً من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفيات , بالإضافة لتقديم خدمات التطعيم لعدد 53 الفاً 155 طفل والمرور  على عدد 824 منشأة غذائية و سحب 1013 عينة من الأغذية و المشروبات .

 


 







الاسكندرية

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100 يوم صحة

قوافل طبية




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