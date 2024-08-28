اليوم السابع
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نص الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة 2024/2025.. بالأسماء

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 10:52 ص
نص الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة 2024/2025.. بالأسماء المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المجلس الخاص للشئون الإدارية الحركة القضائية العامة لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك إعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية،و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
 

واليكم نص الحركة بالكامل :

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أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، علي أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات في الحركة القضائية داخل مجلس الدولة ، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
 
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.







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