مقتل 3 عناصر إجرامية وإصابة ضابط فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

لقي عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة مصرعهم وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، مخدرات ، سلاح نارى ، شروع فى قتل ، مقاومة سلطات ، ضرب وإحداث عاهة" - ومحكوم على أحدهم بالسجن والسجن المؤبد بإجمالى "94 سنة") بـ الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة منية النصر بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام – الأمن المركزى" ومديرية أمن الدقهلية .. حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل معهم عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى بعيار نارى ، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,5 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – 3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.