مسئول فلسطينى: ما يجرى فى شمال الضفة الغربية نموذج مصغر لما يحدث بقطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

قال أمين سر المجلس الوطنى الفلسطينى، فهمى الزعارير، إن ما يجرى فى شمال الضفة الغربية نموذج مصغر لما يجرى فى قطاع غزة من عدوان إسرائيلى غاشم.

وأضاف الزعارير -في تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية هو نتاج استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة طوال 11 شهرا دون أن يكون هناك رد فعل حقيقي من المجتمع الدولي على تلك الممارسات الغاشمة.

وتابع أن الأطماع الإسرائيلية تتمثل في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية وطرد السكان، فضلا عن توغل المستعمرين عبر الاستيطان المباشر في عموم الضفة الغربية من جنوبها إلى شمالها.

وأوضح أن القضية الفلسطينية في مرحلة استهداف وتصفية وجودية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم بأي حال من الأحوال ولم يهرب من أرضه، ومشددا على ضرورة وجود تدخل عربي إسلامي دولي لحقن دماء الشعب الفلسطيني وتأمين القضية الوطنية الفلسطينية.