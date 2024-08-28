مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح أولياء الأمور

كتبت - مرام محمد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة - مدير المديرية، خدمة الشباك الواحد بديوان عام المديرية، للتأكد من سرعة إنجاز الخدمات لأولياء أمور الطلاب، وذلك بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة، بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

وتفقد وكيل مكاتب خدمة المواطنين بالديوان العام، وتحدث مع أولياء الأمور عن المعوقات التي تواجههم، وحرص على تفقد مركز خدمة المواطنين وتوافر سبل الراحة لهم أثناء تأدية مصالحهم داخل المديرية وتوافر المقاعد والمراوح أثناء إنجاز مصالحهم.

وأصدر تعليماته للعاملين في مركز خدمة المواطنين بحسن التعامل مع المواطنين وعدم التعطيل وسرعة إنجاز مصالحهم خلال وقت قصير ومحدد، حتى لا يحدث تكدس أمام شبابيك تقديم الخدمات.

وكان برفقة وكيل الوزارة خلال المرور كلًا من منى أحمد حسن مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية، ومحمد شعبان مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومندوبي المراحل التعليمية بالمديرية "ابتدائي - إعدادي - الثانوي".



مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد وسط أولياء الأمور