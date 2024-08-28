محافظ كفر الشيخ يناقش خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة "السحابة السوداء"

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعاً لمناقشة خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة "السحابة السوداء" نوبات تلوث الهواء، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تناول الاجتماع محاور خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة "حرق قش الأرز" بالتعاون مع وزارة البيئة بجهازيها (شئون البيئة – تنظيم إدارة المخلفات)، ووزارة الزراعة، والأجهزة المعنية، والإجراءات والتدابير اللازمة للتصدى لها، لحماية البيئة والحفاظ على صحة أهالينا في كفر الشيخ.

كما تناول الاجتماع حزمة الحوافز التي تقدمها وزارة البيئة للمزارعين من خلال جمع وكبس قش الأرز، بالإضافة إلى زيادة أعداد المعدات والمواقع والمحاور التفتيشية مع الاستمرار في آليات التمويل، حيث تقدم الوزارة دعم نقدي لتجميع قش الأرز.

وأكد محافظ كفر الشيخ تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بكيفية تدوير قش الأرز وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التى تعود على البيئة والإنسان والحيوان من تدويره، والاستفادة منه، والتركيز على الدور التوعوي من خلال الوحدات المحلية والصحية والجمعيات الزراعية، والنوادى ومراكز الشباب، والمساجد، وغيرها من المواقع الخدمية لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة وتوعية المزارعين بتجنب حرق قش الأرز، والإضرار بالبيئة، لافتا انه تم اتخاذ عدة إجراءات مشددة لمنع حرق قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء وتشجيع المواطنين نحو الاستفادة من قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يتم تحفيز المزارعين عن طريق شراء قش الارز بـ 1800 جنيه للطن الواحد، فضلاً عن تحويل قش الأرز إلى سماد عضوى، وأعلاف للماشية بالمجان، داعيا الى توعية المواطنين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه بعمل الأسمدة الزراعية لتحسين جودة التربة الزراعية، واستخدامه كأعلاف لتربية الماشية، بالإضافة الاستفادة منه ماديا، كبديل للأعلاف والاسمدة التقليدية، مؤكدًا انه سيتابع مكافحة حرق قش الأرز على مدار الساعة من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم، وتلقى اتصالات وبلاغات المواطنين على الخط الساخن 114، والربط مع جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى والمديريات الخدمية المختصة، من خلال أجهزة اللاسلكى.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد أي ممارسات ضد البيئة بحرق قش الأرز باستخدام مختلف أدوات التكنولوجيا الحديثة من صور للأقمار الصناعية يتم رصد فيها أماكن الحرق وإرسالها لمحاور المرور الميدانية والمرصود تحركتها بأجهزة تحديد المواقع على الخرائط، لافتاً إلى تطبيق غرامة حرق قش الأرز ، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وجهاز شئون البيئة، مع دعم مواقع تجميع قش الأرز بكافة المعدات الحديثة اللازمة من جرارات ومكابس وباشتراطات ميسرة وبقيمة إيجارية رمزية لتشجيع المزارعين على جمع قش الأرز وكبسة للاستفادة منه اقتصادياً وللحفاظ على البيئة.