محافظ طوباس: خلية أزمة وخطة طوارئ صحية للتعامل مع الاجتياح الإسرائيلى

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور أحمد أسعد، محافظ طوباس، بالضفة الغربية، أن هناك عملية عسكرية متكاملة لاجتياح المحافظة تركز على مخيم الفارعة، حيث أغلق الاحتلال الإسرائيلي مداخل المخيم.



قال أسعد في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "إن الاحتلال قطع أوصال طوباس، حيث فصل مخيم الفارعة عن مركز المدينة التي يوجد بها المستشفى التركي الحكومي، مما تسبب في إخلاء المستشفى من المصابين وتحويلهم لمستشفيات نابلس".

أكد أن ما يجرى مخالف لاتفاقية جنيف التي تقضي بحماية المواطنين تحت الاحتلال وفي حالة الحروب عدم إخلاء المستشفيات من الجرحى، لافتا إلى أن هناك خلية أزمة وهناك خطة طوارئ صحية للتعامل مع الاجتياح الإسرائيلي.



وأشار إلى أنه منذ عام 2002 تعتبر هذه هي أول عملية عسكرية حربية إسرائيلية تهدف إلى إفراغ المخيمات من الفلسطينيين، حيث إن 60% من السكان خارج المخيمات بسبب الضغط الأمني والاجتياحات الإسرائيلية، مثمنا الجهود المصرية والعربية والإسلامية التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء عن طريق دعم المساعدات أو من خلال الموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع والمؤسسات الدولية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الصليب الأحمر الدولى.