لو عايز تنقل رخصة محل صناعى بالجيزة لوفاة المرخص له.. اعرف المستندات المطلوب

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، على النحو التالي:

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة والأصل للاطلاع.

3- توكيل موثق من الوراثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر بين الورثة) والأصل للاطلاع.

- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

- في جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي.