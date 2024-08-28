سامح شكرى وعمرو موسى فى مقدمة المشاركين فى عزاء نبيل العربى

بيشوى رمزى

توافد عدد كبير من الدبلوماسيين للمشاركة في عزاء الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة.

ومن أبرز الحضور، وزير الخارجية السابق سامح شكرى، والامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس مجلس النواب السابق على عبد العال والسياسي الوفدي منير فخرى عبد النور والدكتور نبيل فهمي ومندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي.

وكانت قد بدأت أسرة الراحل نبيل فهمي تلقي العزاء منذ قليل في مسجد المشير طنطاوي، وذلك بعدما وافته المنية الاثنين الماضي