اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سامح شكرى وعمرو موسى فى مقدمة المشاركين فى عزاء نبيل العربى

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:26 م
سامح شكرى وعمرو موسى فى مقدمة المشاركين فى عزاء نبيل العربى عمرو موسى
بيشوى رمزى

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توافد عدد كبير من الدبلوماسيين للمشاركة في عزاء الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة.

ومن أبرز الحضور، وزير الخارجية السابق سامح شكرى، والامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس مجلس النواب السابق على عبد العال والسياسي الوفدي منير فخرى عبد النور والدكتور نبيل فهمي ومندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي.

وكانت قد بدأت أسرة الراحل نبيل فهمي تلقي العزاء منذ قليل في مسجد المشير طنطاوي، وذلك بعدما وافته المنية الاثنين الماضي

المحامى محمد حمودة ووزير المالية السابق عمرو الجارحى
المحامى محمد حمودة ووزير المالية السابق عمرو الجارحى

بدر عبد العاطى وسامح شكرى فى عزاء نبيل العربى
بدر عبد العاطى وسامح شكرى فى عزاء نبيل العربى

جانب من العزاء
جانب من العزاء

سامح شكرى وبدر عبد العاطى وزير الخارجية
سامح شكرى وبدر عبد العاطى وزير الخارجية

عمرو موسى فى عزاء نبيل العربى
عمرو موسى فى عزاء نبيل العربى

وزير الخارجية السابق سامح شكرى والسفير محمد العرابى
وزير الخارجية السابق سامح شكرى والسفير محمد العرابى

 







نبيل العربي

وفاة نبيل العربي

عزاء نبيل العربي

الدكتور نبيل العربي




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