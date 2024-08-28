رحلة عصام صاصا من الأكثر مشاهدة على يوتيوب إلى مثوله فى قضية تزوير جديدة

كتب سليم على

يمتثل غدا الخميس مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية جديدة، متهم فيها بالتزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع شقيقه محمد، وموظف، وطالب، حيث تبين أن الواقعة تمت لرغبة المتهم عصام صاصا باستخراج توكيل عام قضايا بأسرع وقت للمحامي المدافع عنه حتى يتمكن من الدفاع عنه في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير مخدر، وتعاطى مواد مخدرة، ولو كان بطريقة غير مشروعة، وفى السطور التالية نرصد رحلة عصام صاصا من الأكثر استماعا على اليوتيوب للحبس 6 اشعر ومحاكمته فى قضية تزوير جديدة.

المحطة الأولى .. محاكمة صاصا في قضية القتل الخطأ



بداية الواقعة فى 6 مايو الماضى.. كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الإنتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائري ، وعند مخرج منطقة المريوطية زفى ساعة متأخرة ، اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى في الحال، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ، وتم التحفظ على صاصا وسيارته ، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.

المحطة الثانية .. إحالة إلى المحاكمة

فى 12 يوينو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث إنه توجه الى مدينة دبي بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم ، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.

المحطة الثالثة .. الحكم على صاصا

في 11 أغسطس .. قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد ، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تاثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ لمُطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي

المحطة الرابعة .. قضية جديدة



حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 29 أغسطس الجاري، نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بتزوير محرر رسمي.

وتضمن أمر إحالة عصام صاصا، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب "محبوس"، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب "هارب"، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق "هارب" وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب وكشفت تحريات الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر.