رئيس وزراء بريطانيا: يجب خفض التصعيد وإرسال مساعدات دون قيود إلى غزة

برلين (أ ش أ)

شدد رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر على ضرورة خفض التصعيد فى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط ووصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستارمر في برلين اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وقال ستارمر إن بريطانيا وألمانيا تتقاسمان التزاما مشتركا بحل الأزمة في الشرق الأوسط، وتدعوان إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين.

وأضاف أن الدولتين تتفقان كذلك على أهمية العمل معا نحو التوصل إلى حل سياسي يقوم على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تكون آمنة ومستقرة، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لتوفير السلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار ستارمر إلى أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل بالطبع، ولكننا ملتزمون بالسعي إلى تحقيقه معا، لأنه - كما يظهر اليوم - يمكن لبريطانيا أن تعزز مصالحها بشكل أكثر فعالية عندما نقف إلى جانب أصدقائنا وشركائنا.

كما أعلن ستارمر خلال المؤتمر عن معاهدة جديدة بين المملكة المتحدة وألمانيا، واصفا إياها بأنها "فرصة تأتي مرة واحدة في الجيل لتقديم خدمة للعاملين في بريطانيا وألمانيا".

وأضاف ستارمر: "اتفاقية جديدة، شهادة على عمق وإمكانيات علاقتنا. مع روابط أعمق في العلوم والتكنولوجيا والتنمية والأعمال والثقافة. وتعزيز لعلاقاتنا التجارية".

وقال: ألمانيا، بالطبع، هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في العالم، وسيتاح من خلال ذلك توفير فرص عمل هنا وفي المملكة المتحدة. وتقديم أغلى السلع لكلا بلدينا: النمو الاقتصادي".

من جانبه، هنأ شولتس خلال المؤتمر الصحفي ستارمر على توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وقال شولتس: "إن ألمانيا والمملكة المتحدة صديقان حميمان وشريكان مقربان وحليفان موثوق بهما".