حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بميت غمر

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن تنظيم قافلة فحوصات طبية مجانية، اليوم الثلاثاء؛ للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر، وتم فحص 130 مواطنا (سكر، ضغط، فيروس سي، تحاليل، صورة دم كاملة).

وأشادت الدكتورة ماجدة جلالة بالدور التي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية في العمل التنموي، وجميع المجالات الاجتماعية، التي تمس حياة المواطن البسيط، مشيرة إلى أن الهيئة الإنجيلية هي واحدة من أقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري، وتعمل في مجالات عديدة، وتتميز في مجالات التنمية، والثقافة، وتبذل فيهما جهدا؛ بهدف تحسين نوعية الحياةِ للمواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية، أو الدينية، أو الاجتماعية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبرعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية كنوز الخير بميت غمر، وإشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.