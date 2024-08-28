حملة على العيادات ومعامل التحاليل وإزالة مخالفات الشوارع في حي شرق المنصورة

الدقهلية شريف الديب

وجه محمد امين رئيس حى شرق المنصورة، راضى العدوي مدير شئون البيئه، ومصطفي صقر مدير مركز اصدار التراخيص، وسلامة محمد وكيل ادارة البيئه، وباقى فريق العمل.

بشن حملة مكبرة على للتفتيش على العيادات ومعامل التحاليل بميدان الهابى لاند، وتبين وجود عدد من المخالفات ببعض العيادات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وقد أكد رئيس الحى على إستمرار الحملات الرقابية على العيادات على النفايات الطبيه وكيفية التخلص منها حرصا على سلامة المواطنين

كما كلف هانى فتحى رئيس قسم الإشغالات وباقى فريق العمل، بتنفيذ حملة اشغالات بشارع قناة السويس وشارع الإمام محمد عبده، وشارع عبد المنعم رياض، وشارع عبده معروف لرفع كافة الاشغالات، وضبط الشارع.



وقد اسفرت عن التحفظ على جميع الاشغالات الموجوده بالمناطق، وتم إزالة خيمه مخالفه بجوار مضيفة جديله تعوق الماره، وتم رفع كافة الحواجز والكاوتشوك والحجارة بالطريق العام، وتم تنظيم الشارع وتيسير حركة المرور.

كما وجه أمين بضرورة الإهتمام اليومي بالعمل على رفع الإشغالات بكافة الشوارع والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أي اشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين والتصدى لأى مخالفات غير قانونية في الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.