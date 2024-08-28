اليوم السابع
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حركة فتح: العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية لن يرهب الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:27 م
حركة فتح: العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية لن يرهب الشعب الفلسطينى قصف غزة
رام الله (أ ش أ)

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أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطينى "فتح"، أن عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية ضمن حرب الإبادة الممنهجة منذ السابع من أكتوبر الماضى، لن يرهب الشعب الفلسطينى أو يبدد إرادته فى الحرية والاستقلال.

وأضافت - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها لن يحقق مآربها في تهجيره أو اقتلاعه من أرضه.

كما أشارت (فتح) إلى أن ممارسات جيش الاحتلال المتمثلة في استهداف المدنيين، ومحاصرة المستشفيات، والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفية تدل على النزعة الإجرامية لقوات الاحتلال الاستعمارية ، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والانصياع للقانون الدولي، وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.







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