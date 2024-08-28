حافظي على صحة أذن طفلك بـ 3 نصائح

كتبت فاطمة ياسر

قد تتعرض أذن طفلك للعديد من المشكلات وضعف السمع لأسباب مختلفة، منها ارتفاع أصوات التلفاز أو الموبيل، كذلك استخدام سماعات الأذن.

كيف نحافظ علي أذن أطفالنا من التعرض لأي مضاعفات؟..سؤال أجاب عنه الدكتور أمجد إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة كلية طب أسيوط، مؤكدا أن العامل الوراثي أيضا له دور في تعرض الطفل لضعف في السمع، وتعرض الأذن لبعض المشكلات، بما في ذلك التهابات الأذن.

وأضاف أن مشاكل السمع الشائعة عند الأطفال هي تعرضه لفقدان السمع التوصيلي وهذا يحدث نتيجة لتلف أو انسداد في الأذن، وأيضا تراكم الشمع داخل الأذن، والتهابات الأذن.

وعن تشخيص فقدان السمع لدي الأطفال، أوضح أنه يتم من خلال فحص السمع بشكل منتظم، كما أن فحص حديثي الولادة يعد من الأمور الضرورية لتحديد ضعف السمع المتحمل لديه، وفحوصات المتابعة الروتينية تعد من أهم النصائح.

وقدم استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بعض النصائح للوقاية من فقدان السمع عند الأطفال، ومنها:

- الرضاعة الطبيعية

تساعد الأطفال في الأشهر الستة الأولى على بناء مناعتهم وبالتالي حمايتهم من التهابات الأذن .

- الحماية من الضوضاء

يتعرض الأطفال اليوم لأجهزة مختلفة تميل إلى التأثير على قدرتهم على السمع. يمكنك اتخاذ تدابير مثل الحد من التعرض للأصوات العالية.

-اللقاحات

يمكن أن يساعد تحصين الأطفال ضد الأمراض في منع فقدان السمع لدى الأطفال، فقد تسبب الأمراض المعدية مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية فقدان السمع لدى الأطفال، و لذا، فإن لقاح التهاب السحايا والأنفلونزا، والمكورات الرئوية الخاص بالحماية من 13 فيروسا هامة.

