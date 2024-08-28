جنايات دمياط تقضى بإحالة 5 متهمين إلى المفتي فى قضية عامل الدليفري

دمياط - هيثم مراد

قضت محكمة جنايات دمياط دائرة مدينة كفر البطيخ، بإحالة أوراق خمسة أشخاص إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة يوم 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم بإنهاء حياة شاب يدعى محمد زغلول عامل دليفرى وسرقة دراجته البخارية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط بلاغا أفاد العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر ملقاه بأحد شوارع مدينة دمياط الجديدة بالطريق الدولى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة كفر البطيخ لموقع البلاغ، والتي تمكنت من تحديد هوية الجثمان، بتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجناة وعددهم خمسة أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للقيام بأعمال السرقة بالإكراه.

جاءت اعترافات الجناة أنهم قاموا باستيقاف المجني عليه ويدعى محمد زغلول عامل دليفري، بغرض سرقة دراجته البخارية، كما أقر المتهمين أيضا أنهم قاموا بالتعدي على المجني عليه، مسددين له عدة طعنات بواسطة أسلحة بيضاء أحدثت به إصابات حتى فارق الحياة، مؤكدين أنهم حاولوا التخلص من الجثمان بالطريق الدولى بين مدينة كفر سعد ودمياط الجديدة. وتنظر محكمة جنايات دمياط نهاية سبتمبر المقبل جلسة النطق بالحكم على المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "عامل دليفري دمياط الجديدة".