تحرير محضر لصاحب محل بطنطا لتعديه على حملة ضبطية قضائية لشركة الكهرباء

الغربية مصطفى عادل

حررت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، محضرا ضد صاحب أحد المحلات التجارية بمدينة طنطا، بعد قيامه بالتعدى بالضرب على حملة للضبطية القضائية، بعد أن ثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي.

يأتى ذلك خلال الحملة التى شنتها الشركة برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا على المحلات التجارية، لضبط سارقى الكهرباء من الشبكة العمومية، ضمت كلا من المحاسب عبد البصير شمله المستشار التجارى لرئيس الشركة، والمهندس ايمن صدقي رئيس قطاع غرب الغربية، والمحاسب طارق الكاشورى مدير عام الشئون التجاريه بطنط، وعدد من المهندسين والفنيين.

وأثناء فحص أحد المحلات التجارية بدائرة قسم أول طنطا، لمتابعة صحة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من وجود سرقة للتيار الكهربائي من عدمه، تبين قيام أحد المحلات التجارية بسرقة التيار الكهربائى من الشبكة العمومية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه، الذى تعدى بالضرب على أعضاء حملة الضبطية القضائية وإصابة المحاسب طارق الكاشورى مدير عام الشؤون التجارية بطنطا، والمهندس محمد عبد الخالق مدير عام هندسات طنطا بكدمات.

انتقل على الفور المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الشركة للاطمئنان على أعضاء الحملة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول طنطا، ضد صاحب المحل لتعديه على موظفين عمومين أثناء تأديه مهام عملهم.