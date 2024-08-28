انطلاق موسم حصاد البلح الأحمر بمدينة القرين بلد المليون نخلة بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تشتهر مدينة القرين محافظة الشرقية بزراعة أشجار النخيل، يعتبر النخيل من الأشجار المعمرة علي مر الزمان وعندما تزور مدينة القرين سوف تشاهد أشجار النخيل أمام أغلب منازل الأهالى، حيث يعتزون بتلك الشجرة المباركة صاحبة الظل الممدود وكنز الغذاء وملكة النبات.. وقد تغني بها الأدباء والشعراء وزادها الله علوا بذكرها في القرآن الكريم.



ويقول "إيهاب سالم" من أبناء مدينة القرين، إن المدينة كلها مشهورة بالنخل، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنخل، ومعظم أهالى القرين يعتمدون فى فصل الصيف على دخلهم من النخل، من ثمار النخل، أمام كل منزل نخلة، وأن منزله مبنى حديثا وعلى الطراز الحديث، وبداخله النخل، حيث إن أغلب المنازل بالقرين داخلها وخارجها النخل، والأهالى يعتمدون فى دخلهم الأساسي على هذه الثمرة، من خلال بيعها بلح أو عجوة والاستفادة من أشجار النخيل فى عمل أقفاص من الجريد، حيث قلة ما يوجد شخص عاطل بمدينة القرين



ويقول المهندس" أشرف طه نصير" مدير عام الزراعة بالشرقية، أن زراعة النخيل في المحافظة تتركز في مدينة القرين والملقبة ببلد المليون نخلة حيث لا يخلو مسكن بها من أشجار النخيل وكذلك في مراكز منيا القمح وفاقوس وأبو حماد وبلبيس و قصاصين الشرق .

وأضاف بقوله إن النخيل هو نوع من أنواع الفاكهة وله فوائد عديدة حيث ان التمر يستخدم في علاج القولون وأمراض الباطنة والإمساك والبواسير وحالات الدوار والغثيان .



اجود-انوع-البلح



اسرة-العم-حسينى_1



الاطفال-تشارك-اهاليهم-فى-الحصاد



العم-حسينى



القرين-بلد-المليون-نخلة



النخيل



انطلاق-موسم-الحصاد



بشاير-الخير



بلح-القرين



بلح-زغلول



تمر-القرين_1



عم-حسينى-محمد-سليمان



فرحة-الاطفال