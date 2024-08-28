المفتى يستقبل مساعد الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات للإمداد الطبي

كتب لؤى على

استقبل الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم، الدكتور طارق سلمان، مساعد الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات للإمداد الطبي التابع للأزهر الشريف، جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمفتي بمناسبة توليه منصب الإفتاء وبحث سبل التعاون بين الجانبين.



في بداية اللقاء، أعرب المفتي عن خالص شكره للزيارة والتهنئة، مؤكدًا أهمية الدَّور الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وخاصة في المجال الطبي. وقال : "إن بيت الزكاة والصدقات يُعَد صَرحًا مهمًّا يخدُم المجتمع المصري ويساهم بشكل فعَّال في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تستدعي تضافر الجهود لدعم القطاع الصحي."



وأضاف: "نحن في دار الإفتاء المصرية نؤكد دعمنا الكامل لـ بيت الزكاة والصدقات في كافة مشروعاته الخيرية، خاصة تلك التي تتعلق بالإمداد الطبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى والمحتاجين، وتحقيق رسالة الإسلام في نشر الخير والرحمة".



من جانبه، أكد الدكتور طارق سلمان أن التكامل بين المؤسسات الدينية والخيرية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، يُعَد عاملًا أساسيًّا في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الحقيقي للمحتاجين في كافة المجالات، وخاصة في المجال الصحي، الذي يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك.