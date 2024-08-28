الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على مخيم نور شمس باعتقالات وسط حصار مشدد

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وسط الدفع بمزيد من آلياتها العسكرية إليه.

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش - فى تصريح صحفى - إن الوضع داخل المخيم صعب للغاية، فى ظل الحصار المشدد الذى تفرضه قوات الاحتلال، حيث نشرت آلياتها على كافة المحاور المؤدية إليه، وفى مختلف حاراته خاصة الدمج والمسلخ والشهداء وجبل النصر وجبل الصالحين.



وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت المنازل فى الأحياء المذكورة وحاصرت عددًا منها واستولت عليها وحولتها لثكنات عسكرية، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها بصحبة كلاب بوليسية، واعتقلت العشرات من السكان وحولتهم إلى مركز تحقيق ميدانى خارج المخيم.



ووصف الشاويش حال المخيم بالصعب وتسوده أجواء من الرعب والخوف، خاصة لدى الأطفال والنساء، وما يرافق ذلك حالات انتظار وترقب لأى حدث قادم أو اقتحام ومداهمات لمنازل أخرى يعقبها تخريب واعتقال وتنكيل وطرد.



ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة إلى المخيم من المحور الغربى لمدينة طولكرم، وواصلت أعمال التخريب والتجريف للبنية التحتية فيها، خاصة شبكة المياه، وفى عدد من مفترقات الطرق فى المدينة.



ودمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية لشارع حى الأقصى فى ضاحية شويكة شمال طولكرم، إلى جانب تدميرها لمحيط دوارى اليونس والمحاكم، وشارع السكة ودوار اكتابا شرق المدينة.



وتطلق قوات الاحتلال الأعيرة النارية على كل شيء يتحرك بالمخيم ومحيطه، وسط دوى أصوات انفجارات، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.