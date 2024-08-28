الاحتلال الإسرائيلى يفرض حظر التجول على الحى الشرقى من مدينة جنين

رام الله (أ ش أ)

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ظهر اليوم الأربعاء، حظرا للتجول على الحى الشرقى من مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول فى الحى الشرقى من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم".

وفي غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحام واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت بعضهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال قرية كفر دان غرب جنين، واعتقلت الشابين أسامة عابد ومصطفى صلاح، كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام القرية أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجله بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة جنوب طوباس.. وقال مدير نادي الأسير بطوباس كمال بني عودة "إن الاحتلال اعتقل المواطن رائد فيصل صبح، ونجله فيصل، بعد مداهمة منزله في المخيم".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مخيم الفارعة منذ منتصف الليلة الماضية، أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر.

وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظات الضفة الغربية، منذ أمس وحتى الآن إلى 9 فلسطينيين، وعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق، واعتقالات، ودمار كبير في البنية التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وفي جنين، استُشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح برصاص الاحتلال، الذي فرض حصارا على المؤسسات الطبية، إذ قطع الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان، ومقري جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض، إضافة إلى فرض حصار وإغلاق مداخل مدينة جنين كافة.

وأشارت الوكالة، إلى استُشهاد الشابين قسام محمد جبارين (25 عاما)، وعاصم وليد ضبايا (39 عاما)، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام الاحتلال مدينة جنين، وتمركزها في محيط مستشفيي جنين الحكومي، وابن سينا، وذلك بالتزامن مع استُشهاد ثلاثة شبان كانوا داخل مركبة استهدفتها مسيرة للاحتلال بين قريتي صير ومسلية جنوب جنين، دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب يزن سوقية، بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة جنين.

وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، حيث ألحقت دمارا واسعا في بنيته التحتية وممتلكات المواطنين، وأخطرت المواطنين بمغادرته خلال أربع ساعات، وأقامت نقطة عسكرية في حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة.

وفي طوباس، استُشهد الشقيقان الطفلان مراد ومحمد مسعود جعايصة (13 و17 عاما)، والشابان إبراهيم عبد القادر غنيمي (22 عاما)، وأحمد صالح نبريصي (23 عاما)، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال على مخيم الفارعة جنوب طوباس، كما أصيب آخرون بجروح.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة الماضية، بعدد كبير من جنود المشاة، فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري برفقة جرافة، ونشرت القناصة داخل المخيم وفي محيطه، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

كما داهمت قوات الاحتلال نقطة طبية في مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحتجزت العاملين فيها، واعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة، وأطلقت النار داخلها.

وفي رام الله، أصيب طفل وشابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، في بلدتي قراوة بني زيد وعبوين شمال غرب رام الله، واعتُقل 7 مواطنين.

وأصيب طفل وشاب بالرصاص الحي في منطقة الحوض، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال قراوة بني زيد، الذي أغلق مداخلها، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين.

وفي عبوين، أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي في أسفل الظهر، خلال مواجهات دارت عقب اقتحام البلدة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وُصفت إصابته بالمستقرة.

وفي السياق، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ظهر اليوم، مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت الوكالة ، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، وأغلقت الحاجز المؤدي إليه، حيث داهمت عدة محلات تجارية، وفرضت غرامات مالية باهظة بحق أصحابها، كما اعتدت على عدد من المواطنين.

وباستشهاد المواطنين التسعة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 660 شهيدا.