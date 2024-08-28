اليوم السابع
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الأرصاد: غطاء سحابى على مناطق متفرقة يمتد للقاهرة ويحجب أشعة الشمس

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:35 م
الأرصاد: غطاء سحابى على مناطق متفرقة يمتد للقاهرة ويحجب أشعة الشمس حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود  غطاء سحابى  على مناطق من الصحراء الغربية، وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ومناطق متفرفة من الوجه البحرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الغطاء السحابى يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.







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